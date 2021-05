SKS zet in op twee weken skûtsjesilen

"Dit is voor ons erg goed nieuws natuurlijk", zegt SKS-voorzitter René Nagelhout. "Het hele traject met de aanvraag van vergunningen is steeds doorgegaan, dus wat dat betreft hebben we geen vertraging opgelopen bij onze voorbereidingen. Wij kunnen ons kampioenschap zeilen zoals wij dat willen."

Dat betekent dat de SKS dit jaar gezeild kan worden op meerdere locaties, in plaats van twaalf wedstrijden op het Slotermeer. Wel is de vraag: wat betekent het voor het publiek? "Er wordt gesproken over toegang met een toegangstest na 30 juni, er wordt gesproken over geen afstand houden met een negatieve test bij evenementen. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar daar hopen we de komende weken meer over te weten."

Alternatief scenario

Door de coronacrisis kon het kampioenschap afgelopen jaar niet gezeild worden. Voor dit jaar was eerder een alternatief scenario bedacht. Een week lang, twee wedstrijden op een dag, zeilen op het Slotermeer. Het lijkt er nu op dat de skûtsjevloot bespaard blijft.

"Wij houden dit B-scenario wel in ons achterhoofd, maar ik ga er vanuit dat het werk voor niets is geweest. Gelukkig maar." Volgens de agenda begint de SKS op 24 juli met een wedstrijd op het water bij Grou. 6 augustus is dan de finale op de Snitser Mar.