Blunder met grenspaal op Afsluitdijk na 45 jaar eindelijk opgelost

Bij de opening van de Afsluitdijk in september 1932 is de grenspaal neergezet op de provinciale grens van Noord-Holland en Fryslân, aan de Ijsselmeer-zijde van de weg, met wapens aan de kant van de bijbehorende provincie.

Toen de Afsluitdijk in 1975 een vierbaansweg werd, is de paal verplaatst naar het hoogste punt. De paal is echter verkeerd om geplaatst. Het wapen van Noord-Holland stond aan de kant van Fryslân en andersom.

Versterking

Door de hedendaagse versterking van de Afsluitdijk moest de paal even naar de opslag. Volgens de provincie was dat een mooie gelegenheid om de paal op te poetsen en te restaureren.

Vrijdagmiddag werd de paal weer in de goede positie gezet. De Friezen wonen nu dus weer gewoon in Fryslân en de Noord-Hollanders in Noord-Holland.