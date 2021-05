Werkstraffen voor Pokémon-jagers die garage in Nes vernielden om wietlucht

Tijdens een nachtelijke speurtocht meenden de drie Pokémon-jagers een sterke cannabisgeur te ruiken vanuit de garage. Terwijl ze de garagedeur probeerden open te breken, werden ze gestoord door de 75-jarige bewoner van het huis die wakker was geworden door het rumoer.

Van een wietkwekerij was geen enkel spoor. Volgens de rechter wees alles erop dat het trio probeerde in te breken, maar de verdachten ontkenden dat. Ze wilden in de garage kijken en daarna de politie bellen, zeiden ze.

Straffen veel lager dan eis

Ook de officier van justitie geloofde niets van hun verhaal. Hij eiste werkstraffen van 120 uren en twee maanden voorwaardelijke celstraf voor de twee jongste verdachten. Voor de oudste verdachte, die al een strafblad had, was de eis twee maanden cel plus twee maanden voorwaardelijk.

Omdat er volgens de rechter geen duidelijk bewijs was voor de poging tot inbraak, vielen de straffen veel lager uit. De jongste twee kregen elk 30 uren werkstraf voor de vernieling en de oudste verdachte moet 50 uren aan het werk.