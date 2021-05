Nieuwe oproep om bezuiniging op Wâldsang te schrappen

De college's van Achtkarspelen en Dantumadiel hebben vorig jaar aangekondigd dat ze de steun aan de Waldsâng stop willen zetten. Dat leverde veel protest op. B&W van Achtkarspelen heeft de raad laten weten dat zij geen manier zien om het muziekonderwijs op een andere manier te betalen.

Het CDA, Gemeentebelangen Achtkarspelen en de ChristenUnie dienen daarom een motie in die oproept om de bezuinigingen te schrappen en zowat drie ton in de begroting voor volgend jaar op te nemen voor het muziekonderwijs in de gemeente.

Eerder was er al een motie met dezelfde strekking van PvdA en FNP, maar die kreeg toen alleen steun van GroenLinks.