Freedsmerk over beroep Tweede Kamerleden: "Hebben jullie nooit eens vrij?"

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een burn-out en komt voorlopig niet terug. Hij is de enige niet, want bijvoorbeeld ook zijn Leeuwarder collega Harry van der Molen zit overspannen thuis. Is het kamerwerk te zwaar en zou de hele Haagse politiek anders moeten worden georganiseerd? Op de Leeuwarder vrijdagmarkt werd daar heel verschillend over gedacht.