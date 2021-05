Friese vrijwilligers stropen de mouwen op voor NLdoet

Bij kinderboerderij Doniastate in Stiens is een groep vrijwilligers bezig om 80 kuub aan houtsnippers naar het Kabouterbos te verplaatsen. Eigenaar Jeroen Wijnand: "Het was zo'n vreemd jaar. We moesten nadenken of NLdoet nog wel door kon gaan. Het was een hele organisatie, maar we hebben het toch gered om 40 vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Het kabouterbos had de prioriteit om op te pakken, het is voor ons een grote publiekstrekker."

"Prachtige start"

Doniastate biedt een werkplaats aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met steun van begeleiders helpen de vrijwilligers in de horeca, dierverzorging en het groen. De NLdoet-actie is volgens Wijnand een groot feest. "Maar ook keihard werken, want die bult snippers moet er vandaan. We zijn ook in de groentetuin aan het planten en de volière mooi aan het maken. We zijn op diverse locaties tegelijkertijd bezig. Na zo'n slecht jaar is dit weer een prachtige start."