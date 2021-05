GGD roept op om door te zetten met testen, om zicht op virus te houden

De Graaf noemt het lagere aantal besmettingen 'hartstikke mooi.' Toch hoopt ze wel dat iedereen niet meteen denkt dat het nu veilig is. "Mensen moeten alert blijven, helemaal als ze nog niet gevaccineerd zijn."

Blijf testen

Afgelopen week hebben 7.227 Friezen zich bij de GGD laten testen, dat is het laatste aantal sinds halverwege februari. "Wij hopen ook dat mensen zich laten blijven testen. Dan houden we ook zicht op het virus. Ook om te zien of je net nog kunt krijgen en anderen aan kunt steken. En om te zien of er bijvoorbeeld ieder jaar een vaccinatieronde nodig is. En hoe lang een vaccin werkt. Zoiets kun je alleen met cijfers zeggen, dus: als mensen zich laten testen."

Belangrijk bij het dalende aantal besmettingen is ook de vaccinatie. "We zitten nu op zo'n 250.000 gevaccineerde Friezen, plus misschien nog wel 100.00 mensen die door ziekenhuizen en dokters zijn geprikt. De opkomst op de Waddeneilanden was heel goed, hoger dan 80 procent." Vorige week hebben 33.795 Friezen een vaccin van de GGD gekregen.