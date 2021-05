Parkeerproblemen in Paesens-Moddergat: "Soms geen doorkomen aan"

Er zijn al langere tijd parkeerproblemen in Paesens-Moddergat. Sinds dit voorjaar is het eigenlijk helemaal mis. Op dagen wanneer het mooi weer is, wordt er eigenlijk door het hele dorp geparkeerd. Ook op plekken waar dat niet is toegestaan. Inwoners en het dorpsbelang is inmiddels helemaal klaar met de parkeeroverlast.