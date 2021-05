VIDEO: Stroom halen uit zoet en zout water op de Afsluitdijk

De vondst dat er energie vrijkomt bij een 'omgekeerde elektrodialyse' stamt al uit 1954. Cees Buisman, directeur van het kennisinstituut voor watertechnologie Wetsus in Leeuwarden, startte begin deze eeuw een nieuw onderzoek naar deze technologie.

Proefinstallatie

De volgende stap was om te onderzoeken of het principe ook op grote schaal toepasbaar zou zijn. Hiervoor was een plek nodig met veel zoet en zout water, bijvoorbeeld op de Afsluitdijk. Sinds 2014 staat hier de eerste proefinstallatie.

De Blauwe Energiecentrale bij Breezanddijk levert momenteel stroom aan 160 huishoudens. Binnenkort wordt er begonnen met de bouw van een veel grotere centrale op de Afsluitdijk. Deze zal tien keer zoveel energie leveren als de huidige.