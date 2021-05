Vijf projecten in Noardeast-Fryslân krijgen subsidie uit Regiodeal

Een deel van het geld gaat naar de marketing rondom de Waddenopera Peter Grimes, die in september bij Paesens-Moddergat moet komen. Doel is ook om bezoekers te trekken voor een langer verblijf in de regio. Ook gaat er veld naar een leerprogramma voor ondernemers van Koninklijke Horeca Nederland.

Verder krijgt Stichting Landschapstriënnale subsidie voor het project Bezienswaardigheden en Beleving aan de Waddenkust, krijgt bouwgroep Dijkstra Draisma een bijdrage voor het project dat lisdodden tot isolatiemateriaal verwerkt en wordt het project Wendbaar Vakmanschap gesteund. Dat laatste project laat bedrijven met het Friesland College en het Nordwin College samenwerken.