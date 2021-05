Zadenbibliotheek Fryslân heeft initiatief nu ook landelijk uitgezaaid

Janet Pasveer legt uit wat het project eigenlijk inhoudt: "Op verschillende locaties in de provincie staan bakken, bijvoorbeeld bij bibliotheken of Talant-locaties. In die bakken zitten zaden die door mensen zijn gebracht die over hadden. Die doen we in zakjes en brengen we naar de locaties. Mensen die lid zijn van de Zadenbibliotheek kunnen zaadjes ophalen, in hun eigen tuin weer in de grond stoppen en een deel van het zaad dat van de planten komt brengen ze weer terug naar de Zadenbibliotheek."

Duurzaam

Een mooie kringloop dus, en dat is ook het hele idee. "We hebben het een beetje afgekeken, ik zag zoiets in België voor het eerst op een markt. Toen dacht ik: dat moeten we in Nederland ook hebben, dit is prachtig."