Johan de Jong maakte ons 36 jaar lang enthousiast voor natuur: eregast in Op & Ut

Johan de Jong was op 18 augustus 1984 voor het eerst te horen op de Friese radio, in een reportage over zijn kerkuilen die in gevangenschap eieren gelegd hadden. Dat was nog nooit eerder ergens gebeurd. De Jong hield eerst op de zolder van het Drachtster Lyceum en later thuis een paar uilen. De reportage was het begin van een natuurrubriek die elke week op de radio was te horen.

Biologieleraar

Hij was biologieleraar op het Drachtster Lyceum en vond het (en vindt het nog altijd) in zijn dagelijks werk heel belangrijk om jong en oud de liefde voor dieren en planten bij te brengen. "Dan begin ik altijd bij de tuin, wat zie je om je eigen huis. Het is heel belangrijk dat ze hun ogen open hebben. Dan is er zoveel te beleven."