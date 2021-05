Fryslân moet op het randje zitten voor een lager RIVM-risiconiveau

Het risiconiveau 'ernstig' geldt als er tussen de 100 en de 250 positieve testen op 100.000 inwoners per week worden vastgesteld én als er sprake is van tussen de 16 en de 27 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per week.

Met het coronadashboard van de overheid wordt vervolgens om de twee weken bepaald of een risiconiveau in een Veiligheidsregio ook moet worden bijgesteld. Op 27 mei zijn er voor het eerst twee regio's in Noord-Holland officieel afgeschaald van 'zeer ernstig' naar 'ernstig.'

Risiconiveau RIVM

Met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners is er volgens het RIVM sprake van 'extreem veel' nieuwe besmettingen. Dat is in Fryslân voor het eerst sinds tijden niet meer het geval. Fryslân zou dus op het randje zitten van een ander risiconiveau, als ook de ziekenhuiscijfers doorzetten.

Als het aantal besmettingen per week tussen de 100 en 250 per 100.000 inwoners ligt, is de situatie 'ernstig'. Dat geldt voor de gemeenten Dantumadiel, Weststellingwerf, Ameland, Noardeast-Fryslân, Opsterland, Leeuwarden en De Fryske Marren.

In de gemeente Vlieland zijn afgelopen week geen nieuwe besmettingen vastgesteld.