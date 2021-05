Mogelijk oudste menselijke resten uit Dokkum herbegraven

De menselijke resten zijn waarschijnlijk de oudste die tot dusver door archeologen in de stad zijn aangetroffen. Ze dateren uit de zevende of achtste eeuw na Christus. De menselijke resten zijn verzameld in een knekelgraf. Dat werd donderdag officieel onthuld.

"In deze grafkelder rusten beenderen van Dokkumers die ooit op de Markt op 't oude kerkhof begraven werden", zo valt op de steen te lezen. Enkele honderden jaren geleden bevond zich een begraafplaats op de plek van de hedendaagse Markt. Er liggen ook nog resten van een klooster, met abdijkerk en toren.

Volgens archeoloog Marlies van Kruining zijn de gevonden menselijke resten mogelijk de oudste van Dokkum. "We hebben ze laten dateren met de koolstof 14-methode. Daaruit volgt dat ze uit de zevende of achtste eeuw na Christus moeten komen."

"Al van voor Bonifatius"

De historische vereniging Historia Doccumensis toonde zich verrast over de datering van de menselijke resten. "Dat betekent eigenlijk dat hij al voor Bonifatius hier in Dokkum op de terp werd begraven", legt Warner Banga van de stichting uit. "En dat is wel verrassend, vind ik."

Als er in de toekomst weer menselijke resten in Dokkum worden gevonden, zullen deze ook een plekje krijgen op de begraafplaats bij het Zuiderbolwerk in de stad.