Sicko Heldoorn aan de slag als waarnemend burgemeester van Heemskerk

De 64-jarige Heldoorn was afgelopen jaren vaker actief als waarnemer in Noord-Holland. Zo was hij waarnemend burgemeester in de gemeente Waterland (2020-2021) en de gemeente Huizen (2018-2019). Daarvoor was hij waarnemer in Dantumadiel (2014-2017).

Van 1992 tot 2002 was hij gedeputeerde in Fryslân, waarna hij burgemeester werd in Opsterland (2002-2007). Heldoorn begint op 24 juni bij de gemeente Heemskerk. Naast politiek actief is Heldoorn ook voorzitter van de IFKS (Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen).