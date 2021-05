Eindelijk duidelijkheid over 15 miljoen euro subsidie voor bruine vloot

Er is eindelijk duidelijkheid over de steun van 15 miljoen euro voor de bruine vloot. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Het geldbedrag was al in augustus 2020 toegezegd, maar tot nu toe was nog altijd niet duidelijk wie daarvoor in aanmerking zou komen en hoe het geld verdeeld zou worden.