Akkerbouwers lopen weken achter door natte weer: "Laat de droogte maar komen"

"Kijk, hier zie je het al nat en zompig worden," begint Fokke de Jong zijn verhaal, terwijl hij over zijn stuk bouwland loopt. De aardappelen staan er al in, maar wel weken later dan gepland. "Normaal is dat ergens halverwege april. Nu is het drie of vier weken later geweest. Dus dat is wel even in probleem, want je hebt dan minder tijd voor de oogst. Ze moeten wel de tijd krijgen om te groeien."

'Minder aardappel, dus minder opbrengst'

De Jong stopt even met zijn verhaal en buigt naar een klein groen plantje in de grond. "Dit is zo'n aardappel", zegt hij terwijl hij de klei eromheen afveegt. "Dit heeft wel enkele gevolgen voor de opbrengst straks. Gewoonweg komen er veel aardappels op een plantje, maar nu is dat afwachten. Je hebt minder aardappelen en dus minder opbrengst."

Niet alleen de prijs is een probleem, maar het natte weer zorgt er ook nog eens voor dat de boeren maar moeilijk kunnen werken. "Je moet je voorstellen nu met een tractor het land in te gaan. Op een bepaald moment kom je geen meter meer verder. Je rijdt helemaal vast. Alleen daarom moeten we snel mooi en droog weer hebben."