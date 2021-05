Wie moet de stukjes zonnepaneel in de omgeving van Noardburgum opruimen?

Ook na het maaien van het gras kunnen er nog stukken zonnepaneel in het gras blijven zitten of op het land blijven liggen. Maar er wordt momenteel niet op toegekeken of de boer zijn gras laat vernietigen of het land laat schoonmaken.

Rutten

In het plaatsje Rutten in Flevoland liepen ze vorig jaar augustus tegen hetzelfde probleem aan. Verslaggever Cindy Keijzer van Omroep Flevoland kwam er ook achter dat iedere instantie weer naar een andere verwees wanneer het ging over de controle.

Uiteindelijk hebben het RIVM en de omgevingsdienst samengewerkt om de gewassen te inspecteren en is er beoordeeld of het schadelijk kan zijn.

Naar aanleiding van die situatie zijn er in augustus Kamervragen gesteld door het CDA. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes heeft toen gezegd dat er meer onderzoek zou komen. Dat loopt nu, maar tien maanden later weten de instanties nog steeds niet wat ze moeten doen in zo'n situatie.

Wanneer een protocol?

Donderdag worden er opnieuw Kamervragen gesteld door Tweede Kamerlid Agnes Mulder aan minister Blok van Economische Zaken en Klimaat, naar aanleiding van de brand bij Van der Wal. De belangrijkste vraag is wanneer er een protocol komt voor de betrokken partijen over hoe om te gaan met deze problematiek.