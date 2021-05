Wonder toegeschreven aan Titus Brandsma: zijn familiearchief gedigitaliseerd

Het gaat om de genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll, die 14 jaar geleden leed aan een aggressieve vorm van kanker. Het bisdom van Driscoll begon een gebedsactie, gericht op Titus Bransma. Brandsma is zelf al in 1942 overleden, maar pater Driscoll had vanaf kleins af aan al een grote devotie voor Brandsma.

Van kanker genezen

De huidkanker verdween en keerde niet terug: pater Driscoll is weer aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard. Deze genezing is door een commissie toegeschreven aan Titus Brandsma. Het is uit wetenschappelijk oogpunt niet te verklaren, menen zij.

De resultaten zijn naar Rome overgebracht. "Let us rejoice at the results achieved so far but let us continue to pray to the Lord so that the process will continue happily and we can arrive at the canonization of Blessed Titus Brandsma.", zo schreef de karmelorde.