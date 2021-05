Waddenvereniging doet oproep aan nieuwe kabinet: stop met gaswinning op het Wad

"Ondanks onze blijdschap moeten we alert blijven", schrijft de Waddenvereniging. "Want op dit moment heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat nog steeds serieuze en zeer ver gevorderde plannen om NAM toestemming te geven nog meer aardgas te gaan winnen onder Werelderfgoed Waddenzee."

Daarom doet de Waddenvereniging nu de dringende oproep aan het nieuwe kabinet om te stoppen met de gaswinning op het Wad. "Want een dalende bodem over een stijgende zeespiegel, dat is niet wat je wilt onder Nederlands enige natuurlijk Unesco Werelderfgoed", zo schrijft de Waddenvereniging.