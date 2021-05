Gemeente Heerenveen: miljoenentekort dreigt, maar Thialf blijft overeind

Burgemeester en wethouders hebben nu meerdere plannen bedacht om geld te besparen. Dit zijn er enkele:

Parkeerbelasting omhoog

Parkeren in Heerenveen wordt duurder, voor bezoekers en inwoners. Bovendien zou er ook 's avonds voor het parkeren moeten worden betaald.

Parkeren in Heerenveen wordt duurder, voor bezoekers en inwoners. Bovendien zou er ook 's avonds voor het parkeren moeten worden betaald.

Bomen minder vaak snoeien

Nu worden bomen in de gemeente om de drie jaar onderhouden. Dat zou ook wel naar eens in de vijf jaar kunnen.

Nu worden bomen in de gemeente om de drie jaar onderhouden. Dat zou ook wel naar eens in de vijf jaar kunnen.

Straatverlichting niet meer schoonmaken

Om de zoveel tijden wordt de openbare verlichting schoongemaakt. Algen en aanslag wordt van de masten afgehaald. Dat hoeft niet, als het vuil niet van invloed op het licht is.

Om de zoveel tijden wordt de openbare verlichting schoongemaakt. Algen en aanslag wordt van de masten afgehaald. Dat hoeft niet, als het vuil niet van invloed op het licht is.

Minder vaak strooien

In de begroting is geld opgenomen voor 30 strooibeurten in een winterseizoen, maar gezien de zachte winters van de afgelopen jaren, en de kans dat dit weerbeeld doorzet, zouden dat ook 20 strooibeurten kunnen worden.

In de begroting is geld opgenomen voor 30 strooibeurten in een winterseizoen, maar gezien de zachte winters van de afgelopen jaren, en de kans dat dit weerbeeld doorzet, zouden dat ook 20 strooibeurten kunnen worden.

Fontein weghalen

De fontein aan de Lindegracht zou weggehaald kunnen worden, of eventueel uitgezet. De fontein kost nu ieder jaar een paar duizend euro.

De wethouder denkt niet dat de voorstellen die nu worden gedaan, voldoende zijn. "We hopen dat het Rijk met een hogere bijdrage voor het sociaal domein komt, maar daar kunnen we nu niet vanuit gaan. De kans bestaat dat we over enige tijd meer moeten bezuinigen".