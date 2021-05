Zes weken lang oponthoud verwacht bij A32 Heerenveen

Er wordt al meer dan een jaar hard gewerkt om de toegang tot Heerenveen beter te maken voor autoverkeer. Op dit moment staan er nog meerdere stoplichten, maar vanaf eind augustus moeten deze vervangen zijn door een grote rotonde en meerdere uitvalswegen. In de afgelopen maanden is onder meer de rotonde al aangelegd, en is ook het viaduct van de A32 breder gemaakt voor de nieuwe situatie.

De rotonde moet echter nog wel verbonden worden aan de andere wegen. Het gaat dan om de op- en afrit naar de A32, de K.R. Poststraat, de Mercurius en de Venus. De gemeente Heerenveen roept mensen op om hun website in de gaten te houden voor het laatste nieuws over het oponthoud en de alternatieve routes.