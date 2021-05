Hoofdverdachten ontkennen rol in wapenhandelzaak Oosterwolde

Voor de twee grootste verdachten zijn ook twee dagen uitgetrokken. De rechtbank heeft donderdagochtend diverse wapentransporten van de bende doorgenomen. De bende haalde de meeste wapens uit Kroatië en verkocht ze weer door naar België.

Ontkennen

De hoofdverdachte uit Oosterwolde houdt echter vol dat hij geen grote rol speelt in de handel: "Ik had niets te maken met wapens, het enige wat ik gedaan heb is bemiddelen," zo verklaarde hij.

Ook de rechterhand van de man, een Sloveen, wil niet toegeven. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht en als hij wel wat zegt, is het dat het voorgelegde onwaar is of dat het anders zit.

Cruciale boodschappentas

Een belangrijke rol speelde donderdagochtend echter een boodschappentas. De recherche heeft in samenwerking met de Belgische politie een inval gedaan in Antwerpen. Daar zijn naast wapens ook vijf handgranaten gevonden in een opmerkelijke boodschappentas: een jubileumtas die uitgegeven is met het 95-jarig bestaan van Poiesz Supermarkten. En van de hoofdverdachte zit een foto in het dossier met precies zo'n zelfde tas.

Dat is wel heel toevallig, stelt de rechtbank. De verdachte zelf verklaart echter: dat zal wel zo zijn, maar ik heb er niets mee te maken.