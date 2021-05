Fryslân moet warme voeten houden via oppervlaktewater

FNP-Statenlid Rein van der Wal legt uit hoe aquathermie nu werkt: "Aquathermie is een nieuwe techniek waarmee men op dit moment op een aantal plaatsen in Fryslân experimenteert. In Heeg en Balk, en in Leeuwarden wil men ook los. Met de techniek wordt er warmte uit oppervlaktewater gehaald."

In de zomer wordt het water door de zon opgewarmd. "Die warmte kun je eruit halen en opslaan in een WKO: een warmte-koude opslag. Via een lokaal warmtenet kan het dan weer naar huizen en kantoren worden gebracht," zegt de FNP'er.

Dorpen in de rij

Volgens Van der Wal is er veel behoefte aan in onze provincie. "Wij zijn ook op visite geweest bij Stichting Doarpswurk. Daar is ons verteld dat er nog wel tien andere dorpen in de startblokken staan die ook wel met deze techniek aan de slag willen. Dat is een mooi begin voor Fryslân."

60 procent van de energievraag

Aquathermie als bron van warmte kan volgens de partij wel in 60 procent van de Friese energievraag voorzien. "Wij willen Fryslân uitroepen tot dé aquathermieprovincie van het land. Dat wordt ons als FNP wel eens verweten: jullie hebben moeite met windmolens op land, jullie hebben moeite met zonneparken, maar wat willen jullie dan wél? Wij denken dat aquathermie goed is voor Fryslân."