Zorgpersoneel Noord-Nederland is het vaakste ziek

In alle regio's ging het ziekteverzuim bij zorgmedewerkers omlaag, behalve in het Noorden. Het is niet duidelijk hoe dat kan.

De cijfers komen één dag voordat het kabinet in een nieuwe persconferentie versoepelingen aankondigt van de coronaregels.

Eén op de dertien mensen zit thuis

Volgens de onderzoekers was er in april een verzuimpercentage van 7.59 in Noord-Nederland. Dat betekent dat iedere dag bijna één op de dertien mensen afwezig is.

Mensen die in thuisquarantaine zitten, of wachten op de uitslag van een coronatest, zijn in deze cijfers nog niet meegenomen. Het aantal mensen dat niet op het werk is, is nog groter.

Het percentage is hoger dan een jaar eerder. In april 2020 stond het op 7.09 procent. Dat is opvallend, omdat in de rest van Nederland het verzuimpercentage daalde.

'extreem hoge druk'

Ziekenhuizen bereiden zich voor op het inhalen van behandelingen die door de coronadruk uitgesteld zijn. Ze vinden het belangrijk om daarbij rekening te houden met het personeel.

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers "werken al meer dan een jaar onder extreem hoge druk om de zorg aan corona- en niet-coronapatiënten in de lucht te houden", zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tegen het ANP.