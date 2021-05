Dalstra Reizen kijkt vooruit: "60-plussers hebben weer vertrouwen in vakantie"

Deze groep is vorig jaar ook niet op vakantie geweest, zegt Dalstra. "Dus zij willen eropuit. Met name in juli en augustus willen de mensen weer op reis."

Scholen

Ook komen er meer aanvragen vanuit het onderwijs. "Op dit moment trekken de schoolreisjes weer aan, omdat de attractieparken weer open zijn. Er waren nog wel wat ritjes, zoals gymnastiekvervoer en zwemlesrijden. Maar we hebben hoofdzakelijk stilgestaan in de afgelopen tijd."

Risicokleuren van landen

Dalstra houdt de reisadviezen van het kabinet goed in de gaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft landen een kleurcode: veilige landen zijn groen of geel, landen met een hoger risico oranje of zelfs groen. "Maar er komen versoepelingen aan, dus het lijkt positief," zegt Dalstra. "De accommodaties staan ook al meer dan een jaar stil, dus ook zij willen graag weer mensen ontvangen."