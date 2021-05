Burgemeester denkt aan hekken om Prinsentuin na gedoe op Koningsdag

Op het moment dat de politie in wilde grijpen, omdat mensen zich niet hielden aan de coronaregels, ontstond er een dreigende situatie. Om escalatie te voorkomen, heeft de politie zich toen teruggetrokken.

Moet de Prinsentuin een jachthaven blijven?

Buma vindt dat de gemeenteraad na moet denken over de functie van de Prinsentuin. "Het is nu een wandelgebied, het is een jachthaven, er zit een restaurant en er wonen mensen tegenover. Zijn dat functies die bij elkaar passen? Dat moet je je wel afvragen."

Hij maakt zich vooral zorgen over de vaartoeristen. "We zeggen: 'kom mooi in het centrum liggen met je boot', maar we zeggen niet dat je die nacht niet slaapt. Dat kan niet."

Rellerij Cambuurfeest was 'helemaal anders'

De situatie met Koningsdag in de Prinsentuin was niet te vergelijken met de rellerij op het Zaailand, een paar dagen later, zei de burgemeester in de raad.

Bij de huldiging van Cambuur, op 1 mei, kwam het tot rellen tussen supporters en de politie. Agenten hebben het plein toen ontruimd.