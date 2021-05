Duitsland waarschuwt containerschepen voor slecht weer boven Wad

Wat ook uit de onderzoeken bleek, is dat de 'twistlocks' en al het andere gereedschap om de containers vast te zetten niet mee zijn veranderd met het steeds groter worden van de containerschepen. Volgens de minister heeft de Europese Commissie informeel aangekondigd dat ze een speciaal soort typekeur willen onderzoeken om daar wat aan te doen. In de herfst willen ze daarover om tafel met de lidstaten.

Extra controle

Eerder is al toegezegd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport een extra controle zal uitvoeren op de gewichten van de containers. Dat wordt nu voorbereid. Uit een rapport van de inspectiedienst bleek eerder dat alles nog lang niet goed voor elkaar was op de containerschepen.

Met het rapport wil de minister in IMO-verband de rest van de wereld zover krijgen dat er bij reguliere inspecties meer aandacht komt voor controles op het goed vastzetten van containers. Zij houdt vast aan het controlesysteem zoals dat nu werkt in Europa, waarbij schepen met een hoger risico meer worden gecontroleerd.

Onderzoeken

Verder lopen er nog onderzoeken naar de risico's van kleinere containerschepen boven de Waddeneilanden en de komst van een verkeersbegeleidingssysteem. De Nederlandse wet veranderen om zelfs bij nood sneller te kunnen ingrijpen, lijkt er niet van te komen.

Omdat bij de MSC Zoe de kapitein pas laat door had dat hij in zo'n noodsituatie zat en dat er containers was verloren, zet de minister in op een betere informatiepositie van de bemanning. Bij de Baltic Tern ging het formeel ook niet om een nautische noodsituatie. Er is verder ook gesproken met de verzekeraars, maar die willen nog geen strengere eisen stellen. Zoiets zou volgens hen met de IMO moeten worden geregeld.