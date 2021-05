De laatste vracht voor de veengraver van De Deelen: "Het is een heel gek idee"

Toch is De Leeuw erg dankbaar dat hij in het laagveengebied mocht werken. "In zo'n mooie omgeving het werk uitzitten is wel wat waard hoor", zegt De Leeuw.

Gieterse veengraversfamilie

Het komt niet uit de lucht vallen dat hij veengraver is geworden. "Je wordt veengraver omdat je uit een familie komt die daar al eeuwen mee bezig is. Mijn familie is vanaf ongeveer 1830 een veengraversfamilie. Het was een Gieterse familie die via Tjalleberd hier in De Deelen terechtkwam. Mijn opa is hier begonnen, later mijn vader en mijn broers."