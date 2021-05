Waddenvereniging blij met CO2-uitspraak Shell: "Dit is historisch"

Eén van de zaken waar de rechter op in ging, was het boren in kwetsbare gebieden, zoals het Wad. Daar moet opnieuw naar worden gekeken. "Daarom deden we ook mee," zegt Jacobi. Het gaat ons om het klimaat in zijn geheel, maar we strijden met name voor de Wadden."

Jacobi heeft er vertrouwen in dat er nu wat verandert. "Het is een heel historische uitspraak. Ik had het niet verwacht, ik was wat voorzichtig. Maar nu het bedrijf echt tot de orde wordt geroepen, dan moet er ook wel wat gebeuren."