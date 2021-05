Schulden kwijtgescholden van getroffen familie in toeslagenaffaire Heerenveen

Het is voor de familie van Minkie al twee jaar lang een nachtmerrie. Hun dochter zit in de bijstand en komt moeilijk rond. Minkie betaalde daarom zo nu en dan boodschappen voor haar dochter. De familie wilde helpen om het leven weer wat op de rit te krijgen.

Ze zegt: "Toen het destijds slecht met haar ging, hebben we haar geholpen. Ze kon iedere dag bij ons eten en dan kocht ze de boodschappen voor ons en voor zichzelf, ook om haar maatschappelijk in beweging te houden. Die boodschappen betaalde ze zelf en wij betaalden haar later de boodschappen die voor ons bedoeld waren terug, want dat was ons eten. Zo hebben we dat jaren gedaan."

7.200 euro betalen

Maar dat mocht volgens de gemeente niet, want daar is de bijstand voor. De dochter van Minkie moest dus alles terugbetalen en daarbovenop nog een boete. Het ging om zo'n 7.200 euro in totaal. "De gemeente zag naar de regels en niet naar de mensen erachter. Maar dat is nu veranderd."