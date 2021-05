Onderzoek Rijkswaterstaat: geen schadelijke gevolgen door plastic korrels MSC Zoe

Maar Wageningen Marine Research heeft ook niet stilgezeten. WMR heeft in een groot aantal bassins een soort van kleine Waddenzeeën gemaakt, compleet met kleine vissen. Die hebben ze blootgesteld aan verschillende concentraties van de kleine plastic korrels.

Alles leidt tot deze conclusie: "We hebben in het veld gekeken en in experimentele systemen. In de experimenten hebben we wel wat effecten gevonden, maar alleen bij hoge concentraties. Die zijn hoger dan we in het veld hebben aangetroffen. In het veld hebben we geen effecten aangetoond", zegt Edwin Foekema van Wageningen Marine Research. De gevolgen voor de vissen, die de korrels opeten, waren heel subtiel. Ze waren iets magerder, maar verder wel gezond.

Verder onderzoek

Maar de onderzoekers weten nog niet alles. Zo zouden ze verder onderzoek kunnen doen naar de bodem; naar het sediment, om te kijken waar de korrels precies blijven. Verder zijn in het experimentele onderzoek bodemvisjes gebruikt. Die hebben mogelijk minder last gehad van plastic, omdat de visjes wel vaker zaken opeten van die bodem die ze niet kunnen verteren. Dat poepen ze dan gewoon weer uit en dat doen ze dus ook met die plastic korrels.

Vissen die hun voedsel hoger boven de bodem zoeken, zijn er minder op ingesteld. Daar is niet naar gekeken, omdat de verwachting was dat de kleine plastic korrels allemaal naar de bodem zouden zakken. Maar uit het onderzoek blijkt dat dat niet altijd zo is. Verder kan er beter gekeken worden naar specifieke kweldervogels. Want daar zijn de grotere plastic korrels terechtgekomen.