Weer geen Friezen in EK-selectie: "Ik heb de volgende Friese international nog niet gezien"

Johan Zuidema (voetballer SC Cambuur, FC Twente, Ajax, 2 interlands voor Oranje):

"Ik heb twee keer in het Nederlands elftal gespeeld, tegen België en West-Duitsland. Dat was in 1975. Tegen Italië heb ik nog een keer op de bank gezeten. In mijn tijd was het heel anders dan nu. De jongens uit het westen van het land zijn veel brutaler. Als die niet bij de selectie zaten, dan bellen ze zelf met de KNVB dat ze nog niets hadden gehoord. Ze praatten zichzelf er wel in. Terwijl ik vind dat je gewoon op kwaliteit moet selecteren.