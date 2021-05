VIDEO: Het eerste schoolreisje voor Sybrandy's

Sybrandy's Speelpark in Oudemirdum is weer open. Zeventig leerlingen van de Meester van der Brugschool in Woudsend waren welkom voor de komeet, de Wave Rider of de Nautic Jet. Het is het eerste schoolreisje van dit jaar, nadat de attractieparken vorige week weer open mochten. Volgens eigenaar Sjerp Jaarsma kan het niet uit om te openen, maar hij wil de kinderen wel graag wat aanbieden. Daarom is Sybrandy's voorlopig alleen open in het weekend of voor scholen op reservering.