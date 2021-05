Meer hulp nodig voor ouders van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik

In het onderzoek wordt het perspectief van ouders belicht die kinderen hebben die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Want dat maakt ze "machteloos, radeloos en wanhopig", zegt Ferdi Bekken, die onderzoeker is bij Fier, waarvan het hoofdkantoor in Leeuwarden zit.

"Ouders hebben niet volledig zicht op de situatie waarin het kind zich in bevindt, maar ze zijn ook niet volledig toegerust om in te grijpen. Dus de pogingen die ouders doen werken tevergeefs of zelfs averechts. De machteloosheid groeit."

Hulpverlening

De ouders kunnen op verschillende manieren hulpverlening krijgen. Dat kan bijvoorbeeld via scholen of gemeenten. Daar kan ook nog iets beter, zijn de voorzichtige conclusies na het eerste onderzoek naar de ouders van meisjes die seksueel misbruikt zijn.

Bekken zegt dat er nog wel meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld onder hulpverleners en opsporingsdiensten, om te kijken naar wat ouders kunnen doen.