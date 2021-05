Onderzoeksrapport over instabiele viskotters: waarschuwing voor belading

De raad begon al met het onderzoek na het vergaan van een viskotter bij Texel in 2019. Maar toen het onderzoek bezig was, sloeg ook de UK-171 Spes Salutis bij Schiermonnikoog om. De drie mannen aan boord konden nog maar net worden gered.

Belading

Het risico met de viskotters gaat met name om de stabiliteit. Dat is wel dermate ernstig dat de raad in april een tussentijdse waarschuwing gaf. Het gaat met name om het beladen van de kotters: als het niet in evenwicht gebeurt, wordt de stabiliteit snel minder. Dat is niet onbekend, maar dat het zo snel al gevaarlijk wordt wel. De boomkorkotters vissen het meest op platvissen.

Adviezen

Daarom adviseert de raad aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de belading vanaf nu mee te nemen in de berekeningen voor het certificeren. De visserijsector heeft zelf ook waarschuwingen gegeven. Het ging in het onderzoek om boomkorkotters minder dan 24 meter lang.