Schiermonnikoog: voor elke inwoner 1 euro naar Giro555

Eerder werden alle inwoners van ouder dan 60 jaar al gevaccineerd. Deze week is GGD Fryslân op de eilanden om alle andere volwassenen ook een prik te geven tegen het coronavirus. Zodoende hoeven eilanders niet naar de vaste wal voor een vaccinatie.

De gemeente is blij dat iedereen op Schiermonnikoog zich heeft kunnen laten vaccineren en gunt anderen ook een vaccinatie. Als dank maakt het college daarom geld over naar Giro555, uit solidariteit met mensen in arme en kwetsbare landen. Giro555 gebruikt het geld voor het vaccineren en medische noodhulp aan coronaslachtoffers.

De stichting roept Nederland op om mee te helpen zodat iedereen, ook mensen in kwetsbare landen, op tijd beschermd is tegen corona. De gemeente Schiermonnikoog hoopt dat de actie van de gemeente helpt als inspiratie voor anderen om ook te doneren.