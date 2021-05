College wil azc in Balk definitief sluiten: 'niet genoeg draagvlak'

Het azc in Balk staat er sinds 2016. De inwoners zijn in die periode positiever geworden over het azc. Toen bekend werd dat het azc met ingang van september 2021 zou sluiten, was er een groep bewoners die graag wilde dat het langer open zou blijven. Ze vonden het een verrijking voor het dorp.

Verzoek COA: langer open

Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg de gemeente of het azc langer kon openblijven, zodat ze die tijd konden gebruiken om andere locaties in Fryslân te zoeken.

Maar volgens het college van De Fryske Marren is daar dus niet genoeg draagvlak voor.

Burgemeester: afspraak nakomen

"Het azc heeft de afgelopen jaren een mooie plek gekregen in de Balkster gemeenschap", zegt burgemeester Fred Veenstra. "Maar uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er geen overtuigend draagvlak is voor verlenging. Inwoners verwachten dat de gemeente zich aan de eerder afgesproken 5 jaar houdt. Wij willen onze afspraak nakomen en zullen de gemeenteraad voorstellen om de periode niet te verlengen."

Het voorgenomen plan van het college zorgt ervoor dat het COA moet 'puzzelen', zegt woordvoerder Jacqueline Engbers van het orgaan. Het is wel zo dat Fryslân niet de locatie is met de minste azc's. Onze provincie loopt niet. In de gemeente Leeuwarden wordt nog gezocht naar een locatie voor een nieuw asielzoekerscentrum.