Veel aandacht voor funderingsschade bewoners veenweide in Provinciale Staten

De provincie hoopt op bijdrages van het Rijk en Europa, maar heeft daar nu nog geen zekerheid over. Dedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) zei in zijn beantwoording dat hij bij de funderingsschade streeft 'naar een menselijke benadering, niet naar een juridische benadering'.

Hoogland wil onderzoeken of er ook een 'funderingsfonds' kan komen om mensen, die in de problemen raken door grote schade aan hun huis, te helpen. Dat fonds is er in elk geval nog niet op korte termijn. Hoogland hoopt er uiterlijk 'eind 2022' duidelijkheid over te kunnen geven.

'Funderingstafel' aan de slag

In de tussentijd gaat een speciaal opgerichte 'funderingstafel' onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf met de problematiek aan de slag.