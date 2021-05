Klipper van meer dan 20 meter vliegt over Nieuwestad: Leeuwarden weer een drijvend terras rijker

Leeuwarden is weer een terras rijker. Een bijzonder terras, want in de gracht aan de Nieuwestad ligt sinds dinsdagavond een klipper van meer dan 20 meter. Met een gigantische kraan werd het gevaarte voorzichtig te water gelaten en voor Grand Café Fire neergelegd, want daar hoort hij bij. Het duurde uren om de boot op zijn plaats te krijgen.