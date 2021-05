Enquête: wat hoort u van de F-35's?

De dorpen Blessum en Deinum bespeuren met de komst van de F-35's in elk geval veel meer lawaai boven hun hoofd dan door de F-16's. En dat willen ze kunnen meten. Margriet Reinalda uit Blessum zet zich voor beide dorpen in om een mobiel meetpunt te krijgen. Reinalda: "We hebben dan in elk geval iets waarvan we zeggen: 'We zijn niet helemaal gek, het is echt heel heftig'.

Een mobiel meetpunt in de vorm van een microfoon op een statief middenin een grasveld in Deinum moet de beide dorpen een stem geven in de discussie over het geluid van de F-35's. En dat terwijl ze in het verleden een aanbod tot een vast meetpunt hebben afgeslagen. Dat leek toen niet nodig, omdat de inwoners niet zoveel veel last hadden van de F-16's als nu van de F-35's.