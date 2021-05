Oppositie Ooststellingwerf boos over aansluiting GroenLinks bij coalitie

De coalitie had door het afsplitsen van een aantal raadsleden geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Er moest flink wat verbeterd worden om de rust terug te brengen in de politiek. Afgelopen jaar werd er op advies van oud-burgemeester Hayo Apotheker een neutrale extra wethouder aangesteld, dat werd Marian Jager. Eerder wilde Apotheker graag een extra partij toevoegen, maar dat werd afgeschoten.

'Hardheid'

Henk Vos van GroenLinks legde dinsdag nog eens uit dat hij 'de hardheid en toon vanuit de oppositie' niet kon waarderen. Hij wilde zich al eerder aansluiten bij de coalitie, maar toen was daar nog geen draagvlak voor.

Ontevredenheid

Oppositiepartijen hebben aangegeven de komst van extra wethouder Jager nu overbodig te vinden. Jager zelf heeft haar niet uitgelaten over de keuze van GroenLinks: "Het is een politiek feit, niet meer en niet minder."

Bij de VVD was veel ontevredenheid. Woordvoerder Sierd van Weperen noemde het 'rioolpolitiek' van GroenLinks: "GroenLinks maakt meer kapot dan ons lief is, een steek in de rug." Inspreker en oud-VVD-wethouder Sietse Derks zegt plaatsvervangende schaamte te hebben, juist omdat er eerder zoveel tijd is gestoken in het advies van Apotheker.