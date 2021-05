Plan voor 'Eftelingweg' Munnekeburen: Lemsterweg eindelijk opgeknapt

Met de nieuwe plannen komt de bodemverharding, wordt de weg smaller gemaakt en de snelheid gaat omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur.

Eftelingweg

Yn april ferlike in ynwenner fan de gemeente de dyk noch mei in Efteling-attraksje. Guido Kolstee fan Munnikebuorren skreau doe oan it gemeentebestjoer:

In april vergeleek een inwoner van de gemeente de weg nog met een Efteling-attractie. Guido Kolstee uit Munnekeburen schreef toen aan het gemeentebestuur. "Over België spreken we schande van de wegen maar hier doen we niet echt daar aan onder." Al sinds hij zes jaar geleden in het dorp kwam wonen, staan er al waarschuwingsborden.

Ferline jier kundige it kolleezje oan om de dyk oan te pakken, mar dat rûn fertraging op. Omwenners hiene der gjin begryp foar.

Vorig jaar kondigde het college aan om de weg aan te pakken, maar dat liep vertraging op. Omwonenden hadden er geen begrip voor. "Als gemeente en volksvertegenwoordiger bent u er voor de gehele gemeenschap. Ook voor de Groote Veenpolder. De staat van wegen in de Groote Veenpolder vind ik een minachting naar de bewoners, bedrijven en toeristen," liet Kolstee weten.

Verzakkende veengrond

De Lemsterweg ligt op veengrond: die droogt steeds meer uit en daardoor verzakt de bodem. In 2018 was de helft van de weg onbruikbaar. Er is toen weer nieuw asfalt op gekomen, maar dat is een tijdelijke oplossing die het verzakken alleen maar erger maakt.