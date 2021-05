Lasse Schöne niet opgeroepen voor de Deense EK-selectie

Schöne had wel gerekend op een plek in de selectie, dat was ook een van de redenen dat hij naar Heerenveen kwam in de afgelopen winter. Daar wilde hij veel spelen en zich in de kijker spelen bij de Deense voetbalcoach. Daar vertelde hij ook over in de SportCast bij Omrop Fryslân.

De 34-jarige Deense middenvelder kwam echter maar tot één goal en twaalf eredivisiewedstrijden. In februari werd hij binnengehaald, na zijn vertrek bij de Italiaanse club Genoa. Gerry Hamstra noemde het toen een 'buitenkans.'