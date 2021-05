Opsterland stelt grond beschikbaar voor 9 duurzame tiny houses in Gorredijk

De tiny houses zijn niet bedoeld voor recreanten, maar voor mensen die er permanent in wonen. De bedoeling is om straks open dagen te houden zodat meer mensen met het concept kennis kunnen maken. Opsterland zegt dat de woonvorm goed in de woonplannen van de gemeente passsen.

Samen op zoek

Renske Holwerda is een van de twee initiatiefnemers. Voor haar was het eerst maar een idee voor de toekomst. "Maar toen mijn moeder in 2018 overleed werd het concreter. Ik kreeg een erfenis en wilde nu echt met een tiny house aan de slag. Er kwam een oproep voorbij van iemand anders, die in de Friese Wouden op zoek was naar een locatie. Toen dacht ik: misschien kunnen we samen optrekken."

Dat gebeurde ook en samen gingen ze op zoek, zo kwamen ze bij de gemeente Opsterland uit. "Hier was een motie ingediend door een gemeenteraadslid om de optie van tiny houses te laten onderzoeken." Holwerda hoopt dat er veel verschillende mensen kunnen wonen. "Mannen, vrouwen, gezinnen, alleenstaanden, jongeren, ouderen, mensen met verschillende achtergronden. Zodat het echt een mooie mix wordt."

Bewust leven

Voor Holwerda gaat het ook om een uitvoering van een levensstijl: een van duurzaam leven en bewust met de planeet omgaan. "Tiny houses zijn wel hot, ik heb zelf meer dan 13.000 leden op de Facebookgroep Tiny House Nederland. Op dit moment staan er 85 potentieel geïnteresseerden op de lijst, al moet ik daar wel bij zeggen dat we nog niet gecommuniceerd hadden omdat we de locatie nog niet bekend mochten maken. Nu kan dat wel, dus ik hoop dat er mensen enthousiast worden."