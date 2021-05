Dockinga College met tegenzin open: "Niet helemaal van harte"

"Wij hadden liever gezien dat we nog wat meer ruimte hadden gekregen voor eigen beleid," legt Van Lonkhuyzen uit, die dagelijks bestuurder van het Dockinga College in Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog is. "Maar de minister is klip en klaar en zei: het moet."

De minister besloot anders

De scholen zullen netjes doen wat de minister van hen vraagt. "We zijn bezig om een pandemie de wereld uit te krijgen. Daarin moet de overheid ook wel eens een impopulaire maatregel nemen. Dit is er zo een," zegt Van Lonkhuyzen. "Wij zullen ons als school zo goed mogelijk schikken. Wij zullen ervoor zorgen dat we de scholen weer gaan openstellen voor de leerlingen."

Laatste stukje voor de zomer

Het gaat eigenlijk niet eens meer om zes weken onderwijs, legt de bestuurder uit. "Juist daarom hadden wij liever doorgewerkt op de manier zoals we dat op dit moment doen. Dat gaat best goed met een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs. Er zijn intussen grotere groepen docenten die al een vaccinatie hebben gehad, maar andere nog niet. Onder hen is ook een groep die het nog niet eens voor zichzelf vervelend vinden, maar bijvoorbeeld ook voor kwetsbare huisgenoten of familieleden. Zij willen daarom niet te veel risico lopen."