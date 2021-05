Provincie en Tûmba: "Bij inburgeren in Fryslân hoort ook Fries"

In de brief staat de suggestie om een workshop over het Fries en taalhouding voor statushouders van de Afûk en het Friesland College aan het inburgeringsprogramma toe te voegen. Naast deze twee brieven krijgt Koolmees ook nog een gemeenschappelijke open brief van Mirka Antolovic en Sietske Poepjes. "Wat kan beter werken voor de integratie van vluchtelingen in de plaatselijke omgeving als het leren van de taal die daar gesproken wordt?", schrijven de vrouwen aan de minister.

Bijdragen aan acceptatie

"Een beetje kennis van het Fries draagt ook bij aan de acceptatie van de nieuwkomers door de Friezen", denkt Antolovic. "Je krijgt dan een veel warmere integratie, met over en weer meer begrip." Antolovice komt zelf uit Bosnië. Nederlandstaligen vragen nog wel eens waarom zij thuis geen Nederlands praat, maar Friezen vragen dat nooit. "Friezen snappen heel goed dat ik geen Nederlands praat met mijn moeder, want dat doen ze zelf ook niet."