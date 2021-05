Veel dode otters na schrappen avondklok: "Het regent otters, dit went nooit"

"Dit went nooit", zegt Harrie Bosma, terwijl hij naast een dode otter aan het Mandelân staat. Toch valt het de deskundige van de otterwerkgroep op dat er sinds het schrappen van de avondklok, veel meer aangereden otters worden gevonden. "Het was daarvoor heel rustig, het ging goed. Maar de avondklok is opgeheven en het regent otters. Vorige week had ik er drie, maandag weer een. En niet alleen hier: in Overijssel is het hetzelfde verhaal."