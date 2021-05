"PSV is de ideale club voor Joey Veerman"

Arnold Mühren: "Als je een stap omhoog maakt, dan gaan de verwachtingen ook omhoog. Bij Volendam en Heerenveen ziet men veel dingen nog wel door de vingers, dat zal in de top anders zijn. Maar zijn grote kracht is dat hij 'diepte' ziet en er zijn er niet veel in Nederland die dat hebben. Hij heeft wat dat betreft unieke kwaliteiten."

De Mos: "Het mentale gedeelte blijft voor mij de grote vraag. Met zijn voeten kan hij het niveau aan, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe sterk is zijn koppie? Hij is niet opgeleid bij een topclub en komt wat dat betreft uit een beschermde wereld. Bij Ajax, PSV en Feyenoord is dat anders. Jongens als Gravenberch en Gakpo zijn van jongs af gewend met druk om te gaan. Ik weet niet of Veerman de harde wetten van de kleedkamer wel aankan."

Waar moet Joey Veerman zich nog in verbeteren?

Foppe de Haan: "Wil hij inderdaad een dynamische middenvelder worden, dan moet hij aan een aantal dingen werken. Zijn loopvermogen moet beter en zijn duelkracht ook. Eigenlijk zou hij een seizoen in de tweede Bundesliga moeten voetballen, dan leert hij wel wat hard werken is."

Erik Schouten: "Iedereen zegt natuurlijk dat hij verdedigend meer moet brengen, maar als je kijkt naar zijn statistieken, dan loopt hij erg veel. Zo'n 12 à 13 kilometer per wedstrijd. Ik zou het team om Joey heen bouwen, zodat je hem verdedigend wat ontlast. Dus Joey een vrije rol in balbezit en dan een andere jongen eromheen die de restverdediging bewaakt."

Aad de Mos: "In de top draait het alleen maar om winnen. Hij heeft zich bij Heerenveen wel verder ontwikkeld, al heb ik hem in de grote wedstrijden niet veel gezien. Behalve voor de competitie tegen Ajax, toen vond ik hem wel erg goed. Hij moet meer zijn stempel drukken en er elke week staan. Bij Ajax en PSV worden de plekken op de training verdeeld, daar moet je het laten zien. Dat vraagt een omschakeling in de bovenkamer."

Arnold Mühren: "Hij moet zich minder gaan irriteren. Het zal een karaktereigenschap zijn, maar daardoor is hij snel uit zijn spel te halen. Dat was bij Volendam al zo. Hij irriteert zich al snel aan de scheidsrechter of als een bal achter hem gespeeld wordt in plaats van voor hem. Zo van: 'Potverdorie, moet ik hier mee voetballen?' Joey is een fantastische speler, maar dat komt zijn eigen spel niet ten goede."

Welk club zou Joey Veerman moeten halen?

Foppe de Haan: "PSV zou een goede club voor hem zijn. Zij hebben dit seizoen moeite gehad om Donyell Malen in stelling te brengen. PSV doet veel over de zijkanten, maar door de as gebeurt er bijna niets. Die twee houterige centrale middenvelders (Sangaré en Rosario, red.) komen tekort. Een van die twee posities zou Joey moeten overnemen."