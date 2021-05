Getroffen houthandel Noardburgum: "We zetten alles op alles en willen verder"

De nadruk ligt op dit moment op het puinruimen. "Er was al veel actie om de boel op te ruimen. Met zo'n twintig man zijn we bezig geweest om ruimte te maken, om weer open te kunnen. Dat is ons plan. We hebben er een hek omheen gezet, zodat de ravage niet iedere dag op ons netvlies komt," zegt Van der Wal.

De bedoeling is om op het eigen terrein weer verder te gaan. "Er komt een kantine aan, er komen weer kantoor-units, we hebben al weer stroom, de computers zijn al weer besteld. Alles op alles om onze klanten weer te kunnen bedienen."

Warme deken

De klap was hard, maar het gaat naar omstandigheden goed. "Ik wil iedereen bedanken voor het meeleven. Het was een warme deken: het is overweldigend hoe de mensen meeleven en hoeveel reacties je krijgt. Dat is niet te beschrijven. Daar krijg je ook weer kracht en moed van."

Onderzoek

Over het zakelijke aspect van de brand blijven nog veel vragen. "Er komt nog een hele rompslomp met verzekeringswerk. We hebben nog niets gehoord over de oorzaak van de brand, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. We hebben er nog geen antwoord op." Van der Wal is ook in gesprek met boeren en de gemeente over de stukjes zonnepaneel die op veel plekken zijn neergekomen.

De teller van een doneeractie voor de familie staat op dit moment op bijna 88.000 euro.